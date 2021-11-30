İzmir'de bugün de fırtına etkili oldu; Konak'ta deniz taştı, iş yerlerini su bastı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'de fırtına bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Konak Sahili'nde deniz taştı. Kordon boyundaki bazı iş yerlerini su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

İzmir'de dün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da binaların çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı.

Karşıyaka sahilinde vakit geçiren vatandaşlardan Baturhan Kınay, "Dün fırtına ülke genelinde çok etkiliydi. Yürümekte bile zorlandım. Bugün için de sahilde biraz vakit geçirmek istedim. Uyarılar bugün de devam ediyormuş. İlerleyen saatlerde fırtına etkisini arttırırsa ben de sahil kesiminde durmam" dedi.