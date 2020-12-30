İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, 2020 yılında merkeze gelen çağrıların yüzde 74'ünün asılsız çıktığını, bu durumun can kurtarmak için saniyelerle yarışan merkez çalışanlarını derinden üzdüğünü belirtti.

Volkan, AA muhabirine, Bornova'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde farklı kurumlara bağlı yaklaşık 400 personelin, telefonla kendilerine ulaşan yardım çağrılarına anında müdahale ettiğini ifade etti.

Bu yıl Kovid-19 salgını ve deprem nedeniyle çağrı merkezi çalışanlarının üstün bir performans sergilediğini söyleyen Volkan, yıl başından 28 Aralık'a kadar olan süreçte 5 milyon 372 bin 331 çağrının yanıtlandığını ifade etti.

Volkan, gelen her telefonu bir canın kurtarılacağı farkındalığıyla açan merkez çalışanlarını en çok üzenin ise asılsız ihbarlar, hakaret ve küfür içeren konuşmalar olduğunu anlattı.

İzmir'de 2020 yılında 112 Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 74'ünün asılsız ihbarlardan ve hattı gereksiz meşgul eden çağrılardan oluştuğunu ifade eden Volkan, bunlar arasında yemek siparişi veren, telefon numarası, plaka kodu soran kişilerle psikolojik sorunları bulunan kişilerin ve çocukların yaptığı aramaların önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Asılsız ihbarlarla hakaret ve küfür içeren aramalar hakkında adli işlem başlattıklarını bildiren Volkan, bu kapsamda bu yıl 17 kişiye cezai işlem uygulandığını, devlet büyüklerine hakaret eden 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Günlük çağrı 35 bine ulaşıyor

Bayat, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinin günlük ortalama 20 bin çağrıya yanıt verdiğini, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler bunun ortalama 35 bine kadar yükseldiğini ifade ederek Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Bu süreçte alınan asılsız ihbarların çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayat, şöyle konuştu:

"Bizi asıl yoran, vatandaşlarımızdan gelen asılsız ihbarlar. Biz burada dakikalar içinde yaşamları kurtarıyoruz ya da olaylara müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Merkezi telefonunun ne kadar önemli olduğunu eğitim vererek anlatmamız lazım. Gelen her 100 çağrının 74'ü asılsız çağrı niteliğinde. Bunların içinde hakaret içeren çağrılar, yanlış ihbarlar da yer alıyor. Bazen aileler çocuklara telefonlarını veriyor. Onlar da eğlence olsun diye bizi arıyor. Onun dışında, bizi aramayı alışkanlık edinen kişiler de var.

Bu hattı gereksiz kullananlar tespit edilerek ilk önce Kabahatler Kanunu'na göre 338 lira para cezası veriliyor. Tekrarlamaları durumunda bu cezanın 2 katını ödüyorlar. Bir daha yapmaları durumunda ise haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz."

"Gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyorlar"

Merkezde 4 yıldır çağrı karşılayıcı olarak görev yapan Cennet Arslan ise insanlara zor zamanlarında yardım etmek için görev yaptıklarını söyledi.

Bazen çok farklı olaylarla karşılaştıklarını anlatan Arslan, "Bazı kişiler var, sürekli arıyor. Hiçbir acil durumu yokken konuşmak istiyorlar. Aradıkları numaranın Acil Çağrı Merkezi olduğunu hatırlatmamız üzerine telefondaki kişiler 'sizin işiniz konuşmak değil mi' diyorlar. Başka birinin hayatına mal olabilirsiniz, dediğimiz zaman ise 'benim de durumun acil, konuşmaya ihtiyacım var' diyorlar. Elektrik arızası olanlar bile bizi arıyor." diye konuştu.

Merkezde paramedik olarak görev yapan Arife Çekiç, "Merkezimize asılsız gelen her çağrı, bizim gerçek vakalara ulaşmamızı geciktiriyor. Bizim vatandaşlardan isteğimiz, yalnız acil durumlarda 112'yi aramaları. Biz sonuçta çağrı merkezine ulaşan tüm vakaları gerçek olarak kabul edip ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler