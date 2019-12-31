İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak
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İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak

İzmir ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında bu gece 5 bin 500 polis görev başında olacak.

31.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:50
İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak

ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında bu gece 5 bin 500 görev başında olacak.

Alınan bilgiye göre, , yılbaşı gecesi dolayısıyla tedbirlerini aldı.

Kentte, bu akşamdan itibaren İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 deniz aracı, 78 yunus ve 260 trafik ekibi ile diğer birimlerden 640 ekip olmak üzere 5 bin 500 polis görev yapacak.

Kutlama alanları, alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs terminali gibi yoğunluğun oluşabileceği bölgelerde sivil polisler görev alacak.

Trafik ekipleri, gece boyunca emniyet kemeri ve sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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