İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır şekilde yaralayan sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 20 yıla kadar hapsini talep etti.

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır şekilde yaralayan sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 20 yıla kadar hapsini talep etti.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Burak K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü ile müşteki Aycan K. de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporun geldiğini bildirdi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanık Burak K'nin eşi Aycan K'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'ten 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, "suç kastının yoğunluğu", "meydana gelen zarar ve yaraların niteliği" dikkate alınarak cezanın "alt sınırdan uzaklaşılmak" suretiyle verilmesini istedi.

Taraf avukatları, mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Avukatların süre talebini uygun bulan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 3 Kasım 2020'de Burak K, boşanma aşamasındaki eşini, çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Aycan K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Tutuklanan Burak K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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