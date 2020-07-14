İzmir'de boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
14.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:06
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.D. (37), çalıştığı iş yerine gittiği boşandığı eşi Sultan K. (32) ile tartışmaya başladı.
Sultan K'yi bıçakla yaralayan E.D. olay yerinden kaçtı.
Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Sultan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Kaynak: AA