İzmir'de boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi
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Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka, İzmir, Güncel

İzmir'de boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

23.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:28
İzmir'de boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.

Dronla görüntülenen tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu, Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Anıt çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Belediyenin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden düzenlediği vapur seferlerinden dolayı Karşıyaka İskelesi'nde çok sayıda vapurun beklediği gözlemlendi.

Öte yandan, yaşlılara polis ve belediye ekiplerinin desteği sürerken, gönüllü birçok kişi de evlerinden dışarı çıkmayan yaşlı ve hastalara yardımcı olmaya devam etti.

Kaynak: AA

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