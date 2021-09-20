İzmir'de boş depodaki patlamada 4 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de boş depodaki patlamada 4 kişi yaralandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de boş depodaki patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir depoda çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir depoda çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refet Bele Mahallesi 9123/4 Sokaktaki bir marketin alt katında bulunan boş depoda patlama meydana geldi.

Olay sırasında depoda bulunan M.A. (15), S.K. (15), M.K. (16) ve E.B'nin (19) el ve ayaklarında yanık oluştu. Ayrıca çevredeki bazı evlerin camları kırıldı, depo içinde küçük çaplı hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmede patlamanın çakmak gazından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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