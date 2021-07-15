İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu

İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir evde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın son katındaki boş daireye bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek daireyi kontrol etti.

Eve giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz biçimde yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Sercan B'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış Petek Dinçöz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de boş bir evde erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 03:18:28. #1.14#

title