İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: "Arkadaki bina yıkıldı sandık"
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İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: "Arkadaki bina yıkıldı sandık"

İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: 'Arkadaki bina yıkıldı sandık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil boş araziye uçtu.

İzmir'in Konak ilçesinde henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil boş araziye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen sürücüyü belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Halil Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 DD 4863 plakalı Renault marka otomobil henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta sıkışan F.C.O (26) ve Ö.D (32) 110 AKS ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak düştükleri boş arazinin yanındaki binanın zemin katından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

"Arkadaki binanın yıkıldığını sandık"

Kazanın olduğu arsanın bitişiğindeki binada yaşayan ve o sırada ailecek evde olduklarını söyleyen Gökhan Sayar, "Çok büyük bir ses duyduk. Arkadaki binanın yıkıldığını sandık. Çıktık baktık ve araç burada duruyor içerisinde ise iki kişi vardı. Durumları iyiydi ama çokta kendilerinde değillerdi. Yetkililer geldi ve araçtan yaralıları sağ salim çıkardılar" dedi.

Öte yandan, ekipler tarafından olay yerinden kaçtığı ileri sürülen aracın sürücüsünü tespit etme çalışmaları sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: 'Arkadaki bina yıkıldı sandık'
İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: 'Arkadaki bina yıkıldı sandık'
İzmir'de boş araziye uçan otomobilin sesini duyan vatandaşlar: 'Arkadaki bina yıkıldı sandık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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