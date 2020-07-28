İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de boruların üzerinde erkek cesedi bulundu
28.07.2020 02:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 03:08

İzmir'in Konak ilçesinde tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi 1550 sokakta tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğunu tespit etti.

İnceleme yapan ekipler, cesedin birkaç gündür orada olduğunu belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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