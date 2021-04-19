İzmir'de boncuklardan yapılan hediyelik eşyaları satan çocuklar, sokak hayvanları için yiyecek alıyor
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İzmir'de boncuklardan yapılan hediyelik eşyaları satan çocuklar, sokak hayvanları için yiyecek alıyor

İzmir'de boncuklardan yapılan hediyelik eşyaları satan çocuklar, sokak hayvanları için yiyecek alıyor
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir grup çocuk, boncuklardan yaptıkları hediyelik eşyaları satarak kazandıkları parayla sokak hayvanları için mama alıyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir grup çocuk, boncuklardan yaptıkları hediyelik eşyaları satarak kazandıkları parayla sokak hayvanları için mama alıyor.

Atatürk Mahallesinde oturan çocuklar 11 yaşındaki Elif Selma Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla bir araya gelerek boncuklardan yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına mama almayı düşündüklerini söyledi.

Mahalledeki büyüklerinin de kendilerine büyük bir destek verdiğini kaydeden Sezer, "Kazandığımız paralarla hemen gidip sokak hayvanları için devamlı olarak mama alıyoruz." dedi.

12 yaşındaki Emine Kaçak da mahalledeki arkadaşlarıyla güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, "Çok sevdiğimiz can dostları için sokak için de minik bir stant açarak kazandığımız tüm paraları yiyecek almak için harcıyoruz ve sokak hayvanları doyunca bizde çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Temizel de çocukların örnek bir projeye imza attıklarını söyledi. Çocukların kendi aralarında düşünerek sokak hayvanları için hediyelik eşyalar satmaya başladıklarını belirten Temizel, "Bu kazandıkları paraların hepsiyle sokak hayvanları için yiyecek alıyorlar. Bizler de kendilerine bu konuda aile büyükleri olarak kendilerine destek veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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