İzmir'de böcek istilası korkuttu
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Çiğli, İzmir, Güncel

İzmir'de böcek istilası korkuttu

İzmir'de böcek istilası korkuttuİZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan Erkut Atalar, evinin balkonundan binlerce böceğin aynı anda uçuşma anını kayda aldı.

21.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:12
İzmir'de böcek istilası korkuttu

İzmir'de böcek istilası korkuttu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan Erkut Atalar, evinin balkonundan binlerce böceğin aynı anda uçuşma anını kayda aldı. Apartman sakinlerini korkutan anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca izleyenler şaşkına döndü. Yaklaşık iki saat boyunca aynı görüntülere tanık olduğunu söyleyen Atalar, "Balkon penceremiz açıktı ve evimizin içine böcekler doldu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi" dedi.

Atatürk Mahallesi Örnek Apartmanı'nda yaşayan Erkut Atalar, bugün öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce iri böceğin evinin önünde uçuştuğunu gördü. Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü. Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım. Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi. Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm. İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü" dedi.

İzmir'de böcek istilası korkuttu

Kaynak: DHA

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