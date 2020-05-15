İzmir'de bitkin halde bulunan yavru kuşlar tedavi altına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bitkin halde bulunan yavru kartal ve atmaca tedavi altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bitkin halde bulunan yavru kartal ve atmaca tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri, Birgi Mahallesi'nde yaralı yavru kartal ve atmaca olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yuvadan düştükleri için bitki oldukları gözlenen hayvanların tedavisi veteriner hekimlerce yapıldı.

Kuşlar, daha sonra Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Kaynak: AA