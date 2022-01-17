İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
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İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan ve pazar günleri bit pazarı kurulan yapıda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ölen veya yaralanan olmadı.

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan ve pazar günleri bit pazarı kurulan yapıda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde bulunan ve pazar günleri bit pazarı olarak kullanılan yapının üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına başladı. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen yapıda maddi hasar meydana geldi.

İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Ege, Güncel, Haber

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