İzmir'de bisikletten düşen kişi öldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde bisikletten düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
06.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:24
İzmir'in Çiğli ilçesinde bisikletten düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bisikletle Sasalı Mahallesi'ndeki Kuş Cenneti'ne giden Mehmet Ali Adıgüzel (62), sürüş sırasında düştü.
Adıgüzel'in bisikletten düştüğünü gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA