İzmir'de bisikletiyle direğe çarparak yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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İzmir'de bisikletiyle direğe çarparak yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

14.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:42
İzmir'de bisikletiyle direğe çarparak yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bisikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bisikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, G.E. (14) 2 Ekim'de bisikletiyle direğe çarptı.

Ağır yaralanan G.E, 112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 12 gündür tedavi gören çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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