İzmir'de Bisiklet Kampı Kurmak İstiyorum"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kentliyi bisikletle daha çok buluşturmak istediğini belirterek, "Doğanın ortasında 500 dönümlük bir alanda Olivelo ismiyle bir bisiklet kampı projesini hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Soyar, kentte bulunan bisiklet kulüpleriyle beraber Üçkuyular Vapur İskelesi'nde buluşarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Vapur İskelesine kadar pedal çevirdi.

İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmak istediğini belirten Soyer, "Bu kadar olağanüstü bir coğrafyada bisikletin eksikliği çok fazla hissediliyor. Daha çok kullanmamız lazım. İzmir'de bu boşluğu, eksikliği kapatacağız." dedi.

Soyer, bisikleti kent genelinde mevcut toplu taşıma sistemine entegre etmek istediğini ifade ederek kentte hayata geçirmek istediği projeleri 26 Şubat'ta düzenleyeceği bir toplantıyla açıklayacağını, bunlardan birinin de bisikletle ilgili olduğunu kaydetti.

Soyer, şöyle konuştu:

"Kentin bittiği noktada, doğanın ortasında 500 dönümlük bir alanda Olivelo ismiyle bir bisiklet kampı projesini hayata geçirmek istiyoruz. Bu zeytin ile bisikletin buluştuğu bir konsept olacak. İçinde yemekhanesi, duşları ve atölyeleri olan olağanüstü bir kamp alanı olacak. Bisikletçiler gelip akşam çadırını kuracaklar. Önemli bir proje, fizibilitesi de hazır, 1 Nisan sabahı harekete geçeceğiz."

Fransa'da düzenlenen bisiklet turnuvasına İzmir'den bir takımın katılması için önayak olmak istediğini dile getiren Soyer, kentin önemli bisiklet yarışmalarına ev sahipliği yapması konusunda da çalışmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA