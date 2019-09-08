İzmir'de bisiklet hırsızları tutuklandı

08.09.2019 09:54

İzmir'in Çeşme ilçesinde bisiklet ve traş makinesi hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kuaförden 6 bisiklet ve 4 traş makinası çalınması üzerine çalışma başlattı.

O sırada Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu uygulamada Çeşme'den gelen seyehat otobüsü durduruldu.

Otobüs içerisinde tedirgin hareketler sergileyen E.A., V.K, ve R.D'yi polis ekipleri sorguladı.

Bisiklet ve traş makinesi çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA