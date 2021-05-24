Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı
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Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde biri kadın iki kişi silahla yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde biri kadın iki kişi silahla yaralandı.

Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı
Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı
Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı
Ödemiş'te biri kadın iki kişi silahla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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