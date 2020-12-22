İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı

22.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:28
İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, biri hırsız, diğeri bu hırsızın sattığı çalıntı eşyaları uyuşturucu karşılığı alan iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, biri hırsız, diğeri bu hırsızın sattığı çalıntı eşyaları uyuşturucu karşılığı alan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, iki gün içinde düğün salonu, restoran ve oyun salonu gibi farklı iş yerlerinden ses ve ışık sistemi, çim biçme makinesi ve televizyon çalınması üzerine harekete geçti.

İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4 farklı iş yerine de girdiği tespit edilen şüpheli S.A'yı evinde yakaladı.

S.A'nın ifadesinde, çaldığı malzemeleri A.K'ye uyuşturucu madde karşılığında sattığını söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

A.K'nin evi ve aracında çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

S.A'nın hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit, A.K'nin de kasten yaralama tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:48:15. #1.15#
title