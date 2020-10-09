İzmir'de birbirini bıçaklayan kardeşlerden biri öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, birbirlerine bıçakla saldıran iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, birbirlerine bıçakla saldıran iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kozağaç Mahallesi'nde aynı evde yaşayan kardeşler Cumhur ve Hikmet V. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirlerine bıçakla saldırdı. Kolundan yaralanan Hikmet V, durumu ablasına bildirdi.

Ablanın haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cumhur V, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin sürekli kavga ettikleri, Hikmet V'nin daha önce de kardeşini yaralaması nedeniyle 2 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel