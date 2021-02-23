İzmir'de bir ticari taksi sürücüsü gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
İzmir'in Konak ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü, kendisini bıçakla tehdit eden kişinin paralarını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü, kendisini bıçakla tehdit eden kişinin paralarını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
İddiaya göre Mehmet Can Türk'ün (53) kullandığı taksiye binen bir kişi Küçükada Mahallesine gideceğini söyledi.
Müşteri gibi davranan şüpheli, taksi mahalleye girdiği sırada bıçağını çıkarıp Türk'ten paralarını vermesini istedi.
Cep telefonu ve yaklaşık 2 bin lira alan şüpheli araçtan inerek kaçtı.
Mehmet Can Türk'ün polisi arayarak şikayetçi olması üzerine polis, bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel