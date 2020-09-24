İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

24.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:37
İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir bijuteri dükkanından bir miktar para ve ürün çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, zanlı A.K'nin, Gümüşpala Caddesi'ndeki bir manavdan da cep telefonu, televizyon, 5 kilo salça ile bıçak çaldığını belirledi.

Zanlının, çaldıklarını, bir pastaneye satmak istediği, iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine de bıçak zoruyla kasadan 300 lira aldığı tespit edildi.

Son olarak bir çorbacı dükkanına giren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Önceki gün kendisini jiletle yaraladığı da öğrenilen zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Charles Michel Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Enes Batur Jennifer Lopez Candaş Tolga Işık
Spor Babel Okan Buruk Eddie Newton Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:40:29. #1.15#
title