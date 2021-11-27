İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı - Haberler
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İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan ve yavru olduğu için uçamadığı tespit edilen "kızıl şahin" türü yabani kuş, koruma altına alındı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta bulunan ve yavru olduğu için uçamadığı tespit edilen "kızıl şahin" türü yabani kuş, koruma altına alındı.

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, koruma altına alınan kızıl şahinin, bozkır ve sulak alanlarda yaşadığı ve en çok Ege ve Marmara Bölgelerinde gözüktüğü kaydedildi.

Karabağlar Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol altında tutulan kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine verilen belediye başkanı Muhittin Selvitopu, sadece ilçedeki sahipsiz kedi ve köpeklere değil tüm canlılara sahip çıktıklarını bildirdi. ???????

İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

İzmir'de bir parkta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı

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AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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