İzmir'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, gişelerde durdurulan bir otomobilde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, gişelerde durdurulan bir otomobilde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akalan Gişelerde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpekle arama yapan ekipler, bagajda çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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