İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinin etrafında önlem alan ekipler, 35 KUZ 01 plakalı otomobille adrese gelen A.K'yi durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel