İzmir'de bir orman yangını daha çıktı İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 arazözle müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. (Ali İhsan Çiftçi/İHA) Kaynak: İHA