İzmir'de bir kuyumcu çalışanını silahla yaralayıp soygun yapan şüpheli tutuklandı

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcuda çalışanı silahla yaralayıp 6 bilezik alıp kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Atıfbey Mahallesi'nde dün, bir kuyumcuda çalışan Ahmet Taylan'ı silahla yaraladıktan sonra 6 bileziği alarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalanan Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Taylan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, Ö.A'nın H.E. ile haziranda Karabağlar ilçesinde bir zincir markette silahlı soygun olayına karıştığı, bir miktar para ve market ürünü alıp kaçan şüphelilerin, polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E'nin tutuklandığı Ö.A'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı.