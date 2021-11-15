İzmir'de bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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İzmir'de bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'nde oturan Şerafettin Delibaş (49) evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Delibaş'a tabancayla ateş eden kişi olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Delibaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir süre sonra şüpheli T.T'yi olayda kullandığı öne sürülen tabancayla yakaladı.

Şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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