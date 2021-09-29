İzmir'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı saklandığı evde gözaltına alındı.

BUCA, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı saklandığı evde gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi 201 Sokak'ta 24 Eylül'de Serkan B'nin (39) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Fırat G'yi (34) 28 Eylül'de saklandığı eve düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada, 3 tabanca, 75 fişek, havalı tüfek, hassas terazi, 15 gram metamfetamin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yaralanan Serkan B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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