İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga olayında 3 gözaltı
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İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga olayında 3 gözaltı

İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga olayında 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 gözaltı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.B., M.T. ve O.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Alpay Kalyon'un eşi ve 1'i erkek 2 arkadaşıyla beraber gece kulübüne geldikleri, iddiaya göre Alpay Kalyon'un erkek arkadaşının yan taraftaki bir diğer gece kulübünün önünde bir kadının darp edildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçtiği ve daha sonra Kalyon'un da olaya dahil olup cinayetin gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga olayında 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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