İzmir'de bir kişinin cesedinin çekyatın içinde bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı
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İzmir'de bir kişinin cesedinin çekyatın içinde bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı

16.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:58
İzmir'de bir kişinin cesedinin çekyatın içinde bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinde 13 Mart'ta cesedi bulunan Kadir Yüksel'in (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.G, M.İ, T.T. ve L.Y'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, M.İ ve T.T. tutuklandı, L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Kadir Yüksel ile tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve bu sırada başına darbe alan Yüksel'in öldüğünü fark edince cesedini çekyatın içine koyduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 13 Mart'ta cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Yakınlarının, Yüksel'den bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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