Bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Mevlana Mahallesi'nde oturan Şerafettin Delibaş (49), evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.