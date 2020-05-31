İzmir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir site içerisinde Coşkun H. (23) ile kimlikleri öğrenilemeyen arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Coşkun H, tabanca ile göğsünden vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya karışan kişilerin evde uyuşturucu kullandıkları iddia edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA