İzmir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı
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İzmir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İzmir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı
31.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:35

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir site içerisinde Coşkun H. (23) ile kimlikleri öğrenilemeyen arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Coşkun H, tabanca ile göğsünden vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya karışan kişilerin evde uyuşturucu kullandıkları iddia edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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