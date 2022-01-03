Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.

Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta 2 kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan incelemede pompalı tüfek bulan ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğunu belirledi.

Kırık'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

 Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir

 Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title