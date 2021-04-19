İzmir'de bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
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İzmir'de bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'de bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu.

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde yaşayan Mecit B'nin (42) evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Mecit B'nin başından silahla yaralandığını belirledi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mecit B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, evin bulunduğu sokaktan 2 kişinin kaçtığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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