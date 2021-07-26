İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
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İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi 6402 Sokak'taki bir evde Batuhan Kerimoğlu'nun (21) yakınları, kendisini yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Spor antrenörü olduğu öğrenilen Kerimoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Kerimoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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