İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 57 yaşındaki Ertuğrul Tekin'in evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.
Tekin'in kapısını çalan polis ekipleri kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ve sağlık ekipleri Tekin'in öldüğünü belirledi.
Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Tekin'in kalp rahatsızlığı şikayeti olduğu belirtildi. Tekin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA