İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Caddesi Cengiz Topel Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Ülgü (70) ve imam nikahlı eşi Ayten Gökpınar'dan (75) haber alamayan çocukları kontrol için eve gitti.

Çocuklarının yaptığı kontrolde, alzaymır ve obezite hastası Gökpınar'ı yataktan düşmüş şekilde, diğer yataktaki babasını ise hareketsiz yatarken gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ülgü'nün yaklaşık iki gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Ülgü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.