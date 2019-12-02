İzmir'de bir kişi ev sahibini öldürdü

02.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:04

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü.

Altınordu Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi 6 çocuk babası Necim Ökmen arasında (64) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necim Ökmen'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ökmen'in cenazesi, yakınları tarafından Basmane Çorakkapı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze Gökdere Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA