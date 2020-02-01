İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu
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İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi araç içinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

01.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:30
İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu

'in ilçesinde bir kişi araç içinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karateke Mahallesi'nde bulunan belediye çöplüğü yolunda 35 ZD 655 plakalı kapıları açık otomobili gören temizlik işçileri, içinde erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Olgun Özkan (36) olduğu belirlenen kişinin sırtından vurulduğunu tespit etti.

Çayırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Özkan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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