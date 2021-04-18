Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürüldü
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Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürüldü

Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürüldü
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi annesinin eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi annesinin eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde M.A. (35), evinin önünde annesinin eski eşi Mahmut K. (55) ile karşılaştı.

M.A. ile Mahmut K. arasında tartışma çıktı. M.A, aracında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek Mahmut K'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mahmut K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mahmut K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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