İzmir'de bir kişi ağabeyini bıçaklayan komşusunu bıçakla öldürdü İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ağabeyini yaralayan komşusunu bıçakla öldürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ağabeyini yaralayan komşusunu bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Duatepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Tarık S. (33) ile komşusu O.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarık S, O.K'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan O.K'nin kardeşi Kadir K. (20), akşam saatlerinde Tarık S'yi bularak bıçakla yaraladı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarık S, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadir K'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA