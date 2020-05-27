İzmir'de bir kilisenin çatısında ipe dolanarak mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı
İzmir'de bir kilisesinin çatısında ipe dolanıp mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
27.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:58
İzmir'de bir kilisesinin çatısında ipe dolanıp mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nin çatısında bir martının kanadının ipe dolandığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kilise yetkililerine bilgi verdikten sonra çatıya merdivenle çıkıp hareket edemeyen martıyı kurtardı.
Yaralı kuş, Büyükşehir Belediyesinin küçük hayvan polikliniğine götürüldü.
Kaynak: AA