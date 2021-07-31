İzmir'de bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'de bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçam uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik köpek Harley ile arama yapan ekipler, şoför kabinindeki yatak bölümünün altında poşet içinde 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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