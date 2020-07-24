İzmir'de bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz'da bir kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ve kadının çığlıklarına koşan güvenlik görevlisini görünce kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip, şüpheli şahsın olay öncesi ve olay sonrası 20 kilometre boyunca izlediği güzergahı adım adım izledi. Zanlı F.K, yapılan takip sonucu Karabağlar'da yakalandı.

Şüphelinin olay günü giydiği kıyafet ve ayakkabı da bulunarak muhafaza altına alındı.

F.K'nin cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu da öğrenildi.

Kaynak: AA