İzmir'de bir kadın, hesabından kredi çeken oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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İzmir'de bir kadın, hesabından kredi çeken oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

23.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:02
İzmir'de bir kadın, hesabından kredi çeken oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

İzmir'de hasta bakıcılığı yapan Yaşariye Ç, oğlu ve gelini hakkında kendisinden habersiz hesabından kredi çektikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İzmir'de hasta bakıcılığı yapan Yaşariye Ç, oğlu ve gelini hakkında kendisinden habersiz hesabından kredi çektikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Konak ilçesinde yaşlı bir hastaya bakarak geçimini sağlayan Yaşariye Ç. (46), gazetecilere açıklamasında ziyarete gittiği oğlu Mustafa Ç. ile gelini Esma Ç'nin cep telefonunu alarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesabından kredi çektikleri iddiasında bulundu.

Toplam 3 seferde çekilen kredi miktarının yaklaşık 30 bin lira olduğunu iddia eden Yaşariye Ç, dolandırıldığını bankaya gidince anladığını aktardı.

Yaşariye Ç. ölen eşinden kalan maaş ve hasta bakarak elde ettiği gelirle yaşamını sürdürdüğünü ve adına çekilen krediyi ödeyemeyeceğini kaydederek, oğlu ve gelini hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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