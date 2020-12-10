Ödemiş'te bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu (2)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasının falçatayla saldırı girişiminde bulunduğu kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla gelen jandarma ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü.

Jandarma ekiplerini gören Cemile K, şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi Mehmet K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, Mehmet K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Mehmet K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmanın 25 Kasım etkinliğiyle haberdar olmuş

Cemile K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrılma isteğini kabul etmeyen eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığını, çalıştıkları fabrikada yaşanan tartışma sırasında eşinin falçatayla kendisini tehdit ettiğini söyledi.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalıştıkları iş yerine gelerek KADES uygulamasıyla ilgili bilgi verdiğini, bu toplantı sonrası uygulamayı telefonuna indirdiğini söyleyen Cemile K, olay anında telefonuna sarılarak bu uygulama üzerinden acil ihbar yaptığını anlattı.

Jandarmanın hızla olaya müdahale ederek hayatını kurtardığını dile getiren Cemile K, şöyle konuştu:

"Eşimle kavga etmeye başlayınca KADES programından ihbarda bulundum. Jandarma kısa zamanda fabrikaya geldi ve olaya müdahale etti. Bu uygulama çok iyi, herkese tavsiye ederim. Jandarma gelmeseydi bugün hayatta değildim. Şiddet gören kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp