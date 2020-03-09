İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı