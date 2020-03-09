İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Haberler
Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.

09.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:45
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi.

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs haritasında mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haberler
Koronavirüs haritasında mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haberler
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haberler
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar James Jeffrey Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sinan Akçıl Elçin Sangu
Spor Podolski Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:46:45. #1.14#