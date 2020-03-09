İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi.
09.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:45
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada, işçi servisinde bulunan bir kadının bıçakla rehin alındığı bildirildi. Fabrika çalışanı olan kadının rehin alınması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve özel hareket polisleri sevk edildi.
Kaynak: İHA