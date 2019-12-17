İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi
İzmir'in Selçuk ilçesindeki operasyonda bir miktar el yapımı kaçak içki ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirince Mahallesinde K.Y'ye iş yerinde bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
İzmir'in Selçuk ilçesindeki operasyonda bir miktar el yapımı kaçak içki ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirince Mahallesinde K.Y'ye iş yerinde bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramada, plastik bidon ve cam şişeler içerisindeki bandrolsüz el yapımı şaraba el konuldu.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.