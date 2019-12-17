İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi
Haberler » Güncel » İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi - Haber

İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesindeki operasyonda bir miktar el yapımı kaçak içki ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirince Mahallesinde K.Y'ye iş yerinde bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

17.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:38
İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi

'in ilçesindeki operasyonda bir miktar el yapımı kaçak içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirince Mahallesinde K.Y'ye iş yerinde bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Söz konusu adreste yapılan aramada, plastik bidon ve cam şişeler içerisindeki bandrolsüz el yapımı şaraba el konuldu.


Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler